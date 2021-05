Česko rozvolňuje. Experti apelují na rozvahu, oceňují ale přínos vakcíny

Levínský nicméně dodává, že byť teď stav epidemie v České republice vypadá přívětivě, je důležité, abychom byli obezřetní. „Chce to stále udržovat kapacitu PCR testů a trasovat,“ říká člen MeSES.

Podle virologa Hirsche se ale míra testování příliš neposunula. „Jsme mezi zeměmi, co sekvenují málo,“ tvrdí.

Sice podle něj dokážeme testovat lidi, co do země přiletí, ale na druhou stranu neumíme příliš zabránit komunitnímu přenosu. Například Nový Zéland nebo Austrálie rozlišuje právě komunitní přenos koronaviru a infekci, kterou mají lidé, co do zemí přiletí.