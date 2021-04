PCR testy by se ve školách mohly rozšířit v červnu, řekl Arenberger

Vládu vyzval také k tomu, aby více podporovala home office. Podle Prokopa je v Česku asi 30 procent lidí, jejichž zaměstnání umožňuje práci z domova. Kapacita se ale nevyužívá plně, maximálně bylo na home office 18 procent lidí, vyčíslil.

Rozvolňovat je třeba opatrně, shodují se Arenberger a Kubek

Arenberger upozornil, že při rozvolňování je potřeba opatrnost. „Dnes máme průměrnou sedmidenní klouzavou incidenci kolem 161 na sto tisíc obyvatel. Když si uvědomíme, že v Německu mají hranici 165 na to, aby zavřeli školy, a my je otevíráme, tak si myslím, že jsme na té hranici bezpečnosti. Tu musíme řídit citlivě tak, abychom to riziko nezvýšili a nemuseli zase brzdit, což bych velice nerad,“ řekl.

Kubek zdůraznil nutnost rychlých reakcí při zhoršování epidemické situace. „Rychle zavírat a velmi opatrně rozvolňovat,“ poznamenal. Vláda podle něj musí čelit kritice za pomalé rozvolňování. „Nesmíme připustit, aby se z toho stala politika. Závod o to, kdo bude největší rozvolňovač, je katastrofa, kterou jsme zažili na podzim,“ doplnil.

Regionální opatření

Sociolog Prokop upozornil, že podpora opatření u veřejnosti se v čase mění. „Podpora uzavření všeho stoupla v březnu, potom zase začala klesat,“ řekl. Přiblížil, že nejvíce kriticky vnímána jsou opatření týkající se škol, uzavření obchodů a zákaz cestování mezi okresy. „Uzavírání okresů je typickým příkladem toho, kdy lidem vadí, že funguje plošně,“ vysvětlil.

Arenberger vidí problém při regionálním rozvolňování v tom, že by v jeho důsledku lidé jezdili do míst, kde jsou opatření uvolněná. „Na druhé straně, pokud to uděláte regionálně u škol, tak to má logiku,“ připustil.

Regionální rozdíly v epidemické situaci potvrzuje i rozdílná obsazenost nemocničních lůžek v jednotlivých krajích. Hospitalizovaných s nemocí covid-19 je v celém Česku aktuálně 3158 lidí. Třítisícovou hranici přitom bývalý šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný uváděl jako důležité číslo k obnovení neakutní péče. „Je třeba ale si uvědomit, že někde jsou jednotky intenzivní péče stále plné, například ve Zlínském kraji,“ podotkl Arenberger.

Návrat k odkladné péči ve větší míře odhaduje v průběhu května. „Je doporučení, že pokud nemocnice ty volné kapacity mají, tak by je měly využívat na tu plánovanou péči,“ dodal.