Sčítací komisaři začali roznášet papírové formuláře, dostupné jsou i na poště

Například z pošty v pražských Dejvicích vyrazila roznášet formuláře do metropolitních domácností sedmdesátka dobrovolníků, převážně studentů. Ještě předtím ale musela provést aktivaci speciální aplikace na mobilním telefonu, díky které se každý komisař dozví, za kým vyrazit; aplikace mu vygeneruje trasu i objekty, do kterých je potřeba formuláře doručit.

Do lokality v Praze 6 se Kateřina Koubková bude muset vrátit ještě jednou, a to zhruba za dva týdny. Ze čtyřiceti lidí dotazník prakticky předala jen v jednom případě. Pro všechny ale dál platí, že je možné se sečítat elektronicky až do 11. května, do té doby musí lidé odevzdat i papírový dotazník. Vyplněný formulář v odpovědní obálce musí odevzdat na poště nebo vhodit do poštovní schránky. První výsledky by mohli statistici zveřejnit na přelomu letošního a příštího roku.

Sčítání je povinné pro všechny obyvatele. Česká republika jich má zhruba 10,7 milionu, on-line se zatím sečetlo zhruba šest milionů lidí. Elektronické sčítání začalo v sobotu 27. března.