Poslanci opět posoudí prodej léků na předpis po internetu. Zpřesňují kontrolu i regionalitu

Návrh zákona, který by umožnil prodej těchto léků na dálku, sklidil v březnu kritiku. „Odborné věci nebyly projednány, naopak byl připraven v tajnosti a předložen na poslední chvíli,“ řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Pojistky proti velkým hráčům

Podle návrhu by zásilkový výdej provozovaly jen lékárny. Na základě e-receptu by pak lékárníci poslali přípravek pacientovi domů. Komora tvrdí, že změny nahrávají velkým e-shopům a mohou ekonomicky ohrozit malé lékárny. Exministr Vojtěch to ale odmítá. V zákoně jsou podle něj pojistky: zapojit by se mohly jen lékárny, které fungují aspoň pět let, mají otevřeno nejméně osm hodin denně a zasílat by mohly jen v rámci okresu.

Podle Vojtěcha by to zajistilo, že zde nebudou velcí hráči, kteří by ovládli trh a vytlačili z něj malé lékárny.

Opozice chce vyjasnit regionalitu či kontrolu

Ohrožení malých lékáren se obává i část opozice. Jednání se ale nebrání. „Například o tom, jakým způsobem zavést regionalitu. Jestli to bude po okresech, nebo po nějaké kružnici kolem dané lékárny,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák (Piráti).

Předseda poslaneckého klubu a člen výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 pak zdůrazňuje, že to musí to být pod kontrolou magistrů farmacie a lékáren. „A musí tam být totální jistota, že pacient ten lék dostane správně,“ dodává.

Lékárenská komora chce bez ohledu na úpravy spíš posílit odbornou roli lékárníka a zavést donáškovou službu hrazenou z veřejného pojištění. „ S ohledem na imobilní pacienty jsme připravili návrh, který umožňuje poskytnutí řádné a kompletní lékárenské péče v sociálním prostředí pacienta,“ řekl Krebs.

Velké lékárenské sítě, jako jsou například Pilulka.cz nebo Dr. Max, se zatím ke změnám vyjadřovat nechtějí. Pilulka.cz ale on-line prodej předpisových léků už dříve podporovala. Naopak kupříkladu v lékárně ve Cvikově doufají v zavedení donáškové služby, při které by chodili lékárníci k pacientům.