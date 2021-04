Platba za státní pojištěnce by opět mohla vzrůst. Podle ČSSD nejméně o 200 korun

Za čtyři roky se platby za státní pojištěnce zdvojnásobily

V loňském červnu o 500 korun měsíčně na jednoho pojištěnce, letos v lednu pak o další dvě stovky na 1767 korun měsíčně. ČSSD navrhuje pro příští rok zvýšení o dalších 200 korun. „Tuto částku definuji jako minimální. A ostatním je jasné, že se budeme muset koaličně domluvit. Aktuálně máme obrovské výdaje v souvislosti s covidem, v souvislosti s testováním,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zvýšení plateb podporuje. „Musíme zajistit zdravotnictví dostatek prostředků. Udělali jsme to loni, udělali jsme to pro letošek, uděláme to i pro příští rok. A jestli to bude 200 korun nebo jiná částka, to bude předmětem jednání,“ řekla Schillerová.

Zatímco ještě v roce 2017 platil stát za své pojištěnce 65 miliard, letos už to bude dvakrát tolik. I proto zatím mají pojišťovny na zvládání koronavirové krize dost peněz.