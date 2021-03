Hlavní hygienička představí nový protiepidemický systém nejdříve po Velikonocích

„Nevím, jestli to bude přímo jeden ucelený systém, zatím se nám jeví, že bude rozumnější pro jednotlivé sektory. Povelikonoční období bude to, kdy se to bude dolaďovat. Je možnost testování třeba před kulturní akcí, dá se dát další podmínka používání respirátoru,“ nastínila Svrčinová.

Později by mohly přibýt výhody pro očkované. Podle vicepremiéra Hamáčka měl být upravený protiepidemický systém znám tento týden. Hlavní hygienička ale o jeho podobě ještě jedná.

Detaily rozvolňovacího scénáře tak zůstávají zatím neznámé stejně jako jeho termín. Podle Pavly Svrčinové je aktuálně nouzový stav nezbytný. Připouští, že v druhé polovině dubna by se mohlo postupovat i bez něj. „V půlce dubna může být stav takový, bude pár okresů nebo jeden kraj, který na tom bude ještě výrazně hůř než ty ostatní a tam už se to dá řešit podle pandemického zákona a lokálními opatřeními,“ uvedla.

S rychleji se šířící britskou mutací mají hygienici také více práce s trasováním kontaktů. K tomu jim přibyly kontroly testování ve firmách a dodržování karantén a izolací. „V krajích, kde trasovat nemusí tolik osob, tak vyrážejí častěji. Kontroly už běží. Totéž se týká kontrol samovyšetření ve firmách,“ informovala Svrčinová. Těch zatím hygienici provedli dvě stě napříč republikou. Do kontrol karantén a izolací se jako první pustili v Karlovarském kraji.