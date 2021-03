Vláda podle Zaorálka pravděpodobně požádá o prodloužení nouzového stavu. Rakušan chce vidět jasný plán

Donutit lidi, aby se nenavštěvovali, bude podle Rakušana těžké. „Lokální politici se určitě snaží a budou komunikovat a přesvědčovat lidi, hlavně jim vytvářet podmínky k tomu, aby s epidemií mohli bojovat tak, jak se opravdu má, to znamená nechat se testovat, dodržovat karanténu, protože to jsou jediné cesty,“ uvedl.

Zaorálek zatím nedokázal říct, zda dojde po Velikonocích k výraznějšímu rozvolnění, když se lidé o svátcích nebudou navštěvovat a vzdají se pomlázky. „My dnes musíme vědět, že jsme schopni zvládnout vrchol epidemie. Dá se předpokládat, že polovina dubna by mohla být ta chvíle, kdy se může začít uvolňovat,“ řekl s tím, že koledování nedoporučuje, lidé by podle něj měli zůstat doma.

Rakušan uvedl, že opozice se má sejít s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). „Požádal jsem ho, aby přinesl všechna dostupná data, abychom se vyhnuli situaci, kterou už známe, že se prostě na poslední chvíli dozvíme, co vláda zamýšlí,“ řekl šéf STAN. Připomněl, že doba nouzového stavu se má využít k diskuzi a představování plánů. „Zaznamenali jsme slova o rozvolňování po velikonočních svátcích. Já si myslím, že lidé by už neměli dostávat falešnou naději,“ dodal.

Po skončení třítýdenního lockdownu se toho moc nezmění

Ministr kultury uvedl, že o možném drobném rozvolnění se v pondělí bavil s Blatným. „Ta možnost by byla, že by se člověk sice držel v katastru obce, ale mohl by vyrazit do lesa, do přírody za tu obec. O takovém typu uvolnění budeme uvažovat,“ upřesnil Zaorálek. O podrobnostech má vláda jednat ve čtvrtek.

Podle Rakušana by takové rozvolnění lidé určitě uvítali. „Požádal bych pana ministra Blatného, abychom zhodnotili ta opatření, která fungují a která smysl dávají. Myslím si, že pohyb v rámci okresu je spíše ku prospěchu věci, tady se s panem ministrem Zaorálkem určitě shodnu,“ uvedl.