Porušení opatření musíme tvrdě trestat. Je to jako řízení auta pod vlivem, řekl epidemiolog Smejkal

Nařízení ale povoluje také dvě přes sebe nasazené zdravotnické masky, což někteří odborníci považují za neefektivní ochranu. Větší vrstva látky totiž zapříčiní vyšší odpor, a při vdechování tak vzduch neproudí skrz textilii, ale škvírami. Podle Smejkala by už lidé ale měli mít respirátory, které by měly jejich nositele ochránit i před britskou variantou.

Navíc se s nemocí setkaly podle odhadů už asi dva miliony lidí, kteří tak mají protilátky, i když není jasné, jak silné a jak dlouho vydrží. „Nějaká hráz lidí, kteří covid prodělali, tu je. Když k tomu přidáme očkování a opatření, tak se něco musí stát, to by odporovalo všem biologickým zákonům. Pokud opatření ovšem budeme dodržovat,“ řekl Smejkal.

Podle epidemiologa se množí data, že britská varianta je nejen asi 1,5krát nakažlivější, ale také smrtnější. To zatím není jasně prokázané, vysvětlovalo by to však, proč se na jednotky intenzivní péče dostávají i značně mladší pacienti.

V Česku se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) objevila už i jihoafrická varianta. „Největší problém jihoafrické mutace je, že na ni jisté vakcíny nemají takovou účinnost. Konkrétně AstraZeneca,“ uvedl Smejkal. Avšak i v případě, že by se člověk očkovaný AstrouZenecou mohl nakazit, vakcína zabrání vážnému průběhu nemoci. Smejkal proto apeloval, aby lidé neodmítali žádnou z nabízených očkovacích látek.

JIP potřebují vysoce kvalifikovaný personál, který chyběl i před covidem

Neustále se také ztenčuje kapacita nemocnic. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že by se do nich mohli povolat i ambulantní specialisté, medici nebo pracovníci Červeného kříže. Jednotky intenzivní péče jsou ale podle Smejkala „strašně kvalifikovaná práce“.

Zejména zdravotních sester, které umí ovládat potřebné přístroje, bylo podle něj málo i před propuknutím pandemie. Povolaní zdravotníci by tak podle něj sice mohli v nemocnici pomoci, ale ne u pacientů v tom nejvážnějším stavu.