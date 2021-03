Na D1 se o víkendu omezí doprava, modernizace dálnice se letos chýlí ke konci

„Čeká nás modernizace ještě pěti úseků,“ říká šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem se pracuje v sedmikilometrovém úseku. Zbylé čtyři úseky se mají opravovat po celou pracovní sezonu. Nejdřív by se měl dokončit úsek u Mirošovic – na přelomu července a srpna. Další úseky by měly být hotovy do konce října, kdy by měla modernizace skončit.

Řidiči se ještě na třech úsecích potkávají se starou vozovkou, nejdéle zůstane stará betonová vozovka u Ostrovačic, kde po ní doprava bude jezdit ještě tři až čtyři měsíce. „Během doby se to podrobilo kolikrát kritice, že se termíny zpožďovaly. Všechno to mělo nějaké své příčiny,“ dodává Mátl s tím, že problémy byly s dodavateli nebo s výběrovými řízeními.