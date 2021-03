Česko vstupuje do kritického týdne, hejtmani mohou povolat mediky

„Bohužel, když je to pracovní povinnost, dávají některé kraje studentům jen minimální mzdu, a ta se ještě vyplácí zpětně, třeba až za šest měsíců, takže to studenty ovlivňuje i finančně,“ dodala.

Za jejich pomoc jim náleží odměna. Podle studentky šestého ročníku 3. lékařské fakulty UK Kateřiny Koudelkové je ale lepší, když student nastoupí dobrovolně a dostane pak dohodu. „Má pak smlouvu, ví, kolik dostává,“ řekla ČT. Doplnila, že odměna se pak většinou pohybuje kolem 150 korun za hodinu, a pokud jsou i covidové příplatky na covidových odděleních, tak to může být až 350 korun za hodinu.

Do nemocnic tak mohou hejtmani a pražský primátor povolat část studentů, pracovní povinnost se týká třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, některých mediků i studentů nelékařských oborů, výjimku by měli mít medici prvních a šestých ročníků.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pracovní povinnost se netýká studentů, kteří prokážou, že již pro poskytovatele zdravotnických služeb pracují. Studenti, kteří do nemocnic nastoupí, budou mít nárok na přednostní očkování proti covidu-19.

S nařízením pracovní povinnosti studentů v nemocnicích nesouhlasí děkani lékařských fakult. Podle nich plošné nasazení studentů nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich studia a do budoucna může vést k problémům v celém zdravotnictví. Děkani proto doufají, že vládou vyhlášená pracovní povinnost potrvá co nejkratší dobu.

Pracovní povinnost studentům zdravotnických oborů uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, působili především jako pomocný zdravotnický personál. Loni na jaře trvala od poloviny března zhruba dva měsíce, druhá pracovní povinnost skončila studentům také po dvou měsících v polovině prosince. Studenti, kteří v nemocnicích pracovali dobrovolně nebo tam měli pracovní smlouvu, mohli v zařízeních zůstat.

Očkování pokračuje

Od 27. prosince loňského roku se v Česku proti covidu-19 očkuje. Od té doby k nedělnímu večeru bylo celkem podáno asi 830tisíc dávek vakcín a přes 262 tisíc lidí už dostalo obě potřebné dávky. V neděli bylo podáno 9578 dávek, asi třikrát více než předchozí neděli. Stále byl ale počet očkovaných o víkendu výrazně nižší než v pracovních dnech, kdy bylo v minulém týdnu denně podáno až skoro 35 tisíc dávek vakcín.

Ministr Blatný minulý týden vyzval k urychlení očkování o víkendech. V březnu chce Blatný dosáhnout toho, aby bylo denně podáváno alespoň 35 tisíc dávek vakcín, a v dubnu dokonce sto tisíc.

Od 1. března loňského roku, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy koronavirem, bylo potvrzeno už celkem 1,3 milionu případů covidu-19. Aktuálně je podle údajů ministerstva nemocných přes 168 tisíc lidí. Za celou epidemii zemřelo 21.882 lidí s covidem-19. Nejvíce se nákaz v posledním týdnu šířila na Kolínsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo 1272 případů covidu-19 v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Vláda projedná odměny pro zdravotníky či prominutí DPH na respirátory

Kabinet bude v pondělí řešit další věci související s pandemií. Ministerstvo financí například chystá prodloužení nulových sazeb DPH na respirátory třídy FFP2, případně vyšší nebo srovnatelné úrovně. Opatření, kterými chtěla vláda podpořit snížení cen ochranných pomůcek, by měla trvat další dva měsíce navíc až do 3. června.

Ministerstvo financí plánuje o měsíc prodloužit termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho tak bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. Důvodem je podle ministryně Aleny Schillerové především to, aby se lidé nemuseli v covidové době stresovat a měli na splnění této povinnosti dost času.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) pak plánuje předložit návrh na vyplacení odměn pro zdravotníky v nemocnicích, které jim ministerstvo přislíbilo za jejich pracovní nasazení. Peníze by měli dostat v květnové výplatě. Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého.