Potřebujeme akceschopnou vládu, říká Vystrčil. Shodit ji bez plánu, co dál, by bylo nezodpovědné

Pomoc státu

Předseda Senátu upozornil, že v této době by se kabinet měl poučit ze svých chyb a pomoct hlavně těm, kteří přicházejí kvůli vládním opatřením o všechno. „Pokud nezaviněně přišel živnostník nebo zaměstnavatel o protředky na obživu na základě toho, že musel zavřít prodejnu, tak potom by to měl být stát, který by měl pomoci,“ je přesvědčen.

Zároveň ale upozornil, že za pandemii nikdo nemůže. Stát by měl mít podle Vystrčila připravený plán, jak pomůže právě nejpostiženějším skupinám, ať už prostřednictvím veřejných peněz, nebo například nabídkou rekvalifikací.

Nemyslí se, že by kvůli kritické situaci měl kabinet Andreje Babiše (ANO) v tuto chvíli odstoupit. „Máme tady jiné úkoly než se zabývat tím, zda by tady vláda Andreje Babiše ještě měla, nebo neměla vládnout. Potřebujeme, aby tady byla akceschopná vláda. Nemyslím si, že je odpovědné dnes vyslovovat někomu nedůvěru, když nemáme připravený krok B,“ uzavřel.