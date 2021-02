Trojice ministrů zemědělství se přela o nastavení pandemických agrárních podpor

Podle Jurečky je třeba vyjmout v Senátu pozměňovací návrh SPD a s minimálními úpravami zákon vrátit do sněmovny. Zákon je podle něj „tečkou“ za problémem dvojí kvality potravin, který se řeší šest let. I Bendl v pořadu uvedl, že návrh je v rozporu s evropským právem a že zdraží potraviny. Senátní verze zákona je podle něj potřeba. Státní správa se pak bude muset „poprat“ s řešením zmíněné dvojí kvality potravin.

Česko ztratilo výrobní kapacity na produkci zeleniny a ovoce

Kritici kvót na české potraviny upozornili, že norma by přinesla zdražení potravin. To se však děje i bez ní. V lednu ceny stouply v průměru meziměsíčně o 3,1 procenta, nejvíce zelenina, vejce nebo drůbež. „Já si nemyslím, že ta norma jako taková přispěje k růstu cen,“ uvedl Bendl. Jurečka s ním souhlasil. „Vliv na ceny potravin má více faktorů,“ dodal s tím, že jde hlavně o dlouholetou stabilitu výroby v souvislosti s dostatkem či nedostatkem vody. Podle něj musí být krajina stabilní a překonávat období sucha.

Česko má podle něj dlouhodobě podfinancovaný sektor zeleniny a ovoce. „My jsme tu výrobní kapacitu ztratili. Už tady jsou zemědělci, kteří by to chtěli vyrábět. Chybí jim ale poměrně velké investice na kvalitní zpracování a uskladnění,“ doplnil s tím, že Česko dohání obrovský investiční dluh.

Ztráty zemědělců dosahují šesti miliard korun

Podle Tomana ceny kopírují globální trend. „Česko má páté nejlevnější potraviny v Evropě podle Evropského statistického úřadu. Vliv na cenu má obchodník, ne zemědělec, ne potravinář,“ uvedl ministr. Zmínil podporu ministerstva rostlinné výrobě, jako je ovoce, zelenina či chmel. Prioritu má i živočišná výroba a investice v ní. „Podporujeme i skladování a zpracování, protože bez toho to nepůjde,“ uvedl.

Zemědělci si stěžují na zemědělský program Agricovid. Ten v součtu kompenzací nabízí zemědělcům a potravinářům tři miliardy korun. První kolo skončilo na konci ledna, vláda 1. února souhlasila s vypsáním další výzvy. Ministerstvo teď počítá s tím, že zemědělci a potravináři budou podávat žádosti od 15. března. Ztráta zemědělců dosahuje až šesti miliard korun.

„Obecně je vidět, jaký je v tom chaos,“ míní Bendl. „Zemědělci by přivítali jednoduchost procesu. Slyším, že by rádi požádali, ale nevyznají se v tom, chtějí nějaké jednoduché opatření, které by bylo administrativně co nejjednodušší,“ doplnil.