V koalici jsou Piráti a STAN před ANO, ukázal volební model

KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 se podle Kantaru pohybují kolem pětiprocentní hranice. Komunisté si však polepšili o 1,5 procentního bodu na pět procent, lidovci a TOP 09 mají 4,5 procenta, ukazuje model. „Nicméně nutno poznamenat, že statistická chyba se pohybuje na úrovni jednoho procentního bodu, a nelze tedy s jistotou říci, zda by se za současné situace do dolní komory tyto tři strany dostaly, či nikoliv,“ upozorňují autoři průzkumu.

ČSSD pak jeden procentní bod ztratila a byla by na 3,5 procenta. „Je tak pravděpodobné, že by se do Poslanecké sněmovny neprobojovala,“ uvádí výzkum.

Koalice mění pořadí

Odlišný obrázek nabízí situace, kdy rozhodování respondentů ovlivňuje spojování stran do koalic. To se pak může projevit i na výsledcích ostatních, část příznivců jednotlivých subjektů v koalici by totiž společný projekt nevolila a vybrala by jinou stranu, případně by se voleb neúčastnila.

Největší zisk by měla koalice Pirátů a hnutí STAN, volební model udává 29,5 procenta. Hnutí ANO by skončilo druhé s 26,5 procenta. Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v modelu dosáhla na 19,5 procenta. Následuje SPD s 10,5 procenta, KSČM s pěti procenty a ČSSD se čtyřmi procenty.

Koalice Pirátů a STAN podle autorů výzkumu nachází vyšší podporu mezi voliči Pirátů. Ke koalici Spolu se přiklání více voliči ODS a TOP 09 než voliči KDU-ČSL. „Na druhou stranu, voliči nespokojení s jednou z koalic by se ve velké míře přesunuli k té druhé. Proto je výsledek koalic velmi blízký součtu preferencí jednotlivých stran,“ dodávají autoři průzkumu.