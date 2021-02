Od března se změní energetické štítky na elektrospotřebičích. Mají být jednodušší

„Nebude to znamenat, že by se zhoršila energetická účinnost výrobků. Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou nově zařazeny do nižší energetické třídy, aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků, které budou následně označeny třídou A,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast energetiky René Neděla.

U ostatních skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný štítek nemění a přechod na nový štítek se uskuteční až v následujících letech. Více informací o nových štítcích lze najít na webu label2020.cz.

„S tím, jak se vyvíjí energetická účinnost spotřebičů, se dosavadní systém značení stal méně přehledným. Pouze přibývala znaménka + u třídy A. Takováto označení určitě k přehlednosti energetických tříd nepřispívají,“ uvedl generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Applia Radek Hacaperka.

Štítky obsahují i QR kód s dalšími informacemi

Nově definované třídy podle něj jednoznačně pomohou k větší transparentnosti a orientaci spotřebitelů. „Navíc budou dále výrazně motivovat výrobce k dalšímu vylepšování,“ dodal Hacaperka.

Novinkou je podle řečníků také QR kód –⁠ jeho prostřednictvím je možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání. Spotřeba energie je pak nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.

Na to, aby nahradili u dotčených výrobků stávající štítky novými, budou mít obchodníci čas od 1. do 18. března 2021. Na proces dohlíží Státní energetická inspekce (SEI). „Prioritou je, aby došlo k rychlé výměně štítků, a tím se nové štítky dostaly co nejrychleji do povědomí spotřebitelů a celý systém štítkování byl zase plně funkční a přehledný,“ řekl ústřední ředitel SEI Pavel Gebauer.

Energetické štítky pomáhají evropským spotřebitelům v orientaci při výběru úspornějších elektrospotřebičů už 25 let. Podle průzkumu Eurobarometr ovlivňují rozhodnutí 79 procent Evropanů při nákupu domácích spotřebičů, v Česku je to dokonce 84 procent.