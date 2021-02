Nejzasaženější regiony počítají se zpřísněním opatření. Jedná se o omezení pohybu

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (STAN) by měla opatření směřovat k omezení pohybu a také by se mělo vyžadovat nošení ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory, na veřejnosti. Detaily ale upřesní až vláda.

„To omezení mobility může mít různé formy. Může to být formou kontrol na hranicích okresu. Což si myslím, že by vyvolalo masivní nasazení policistů nejen z Karlovarského kraje, ale v rámci České republiky a samozřejmě i velké dopravní komplikace,“ řekl Kulhánek.

Na základě jednání krajského krizového štábu doporučili variantu, kdy by byl omezen pohyb lidí v rámci nejvíce rizikových okresů, a to do určité maximální vzdálenosti od místa bydliště. Ostatní lidé by podle Kulhánka do okresů mohli jezdit, a to v případě, kdy by šlo o cestu do zaměstnání nebo k tomu měli jiný nevyhnutelný důvod.

„Pokud to vláda schválí, nařízení by mělo platit od pátku s předpokládanou dobou trvání 3 až 4 týdny,“ dodal Kulhánek. Stejně jako vicepremiér Hamáček popřel spekulace o hermetickém uzavření.

Bez prodloužení nouzového stavu má kraj připraveny varianty, jak opatření zajistit

Ve čtvrtek ovšem budou jednat také poslanci o prodloužení nouzového stavu. Kdyby skončil, společně s ním by přestaly platit i mnohé restrikce. „U nás by připadaly v úvahu dvě varianty. Jedna varianta je, že krajská hygienická stanice může sama vyhlásit opatření v nějaké specifikaci, dle svého uvážení. Nebo druhá varianta je, že já, jako hejtman kraje vyhlásím stav nebezpečí a zároveň definuji opatření, která se k tomu stavu nebezpečí budou vztahovat,“ vysvětlil Kulhánek.

Pokud by poslanci nepodpořili prodloužení nouzového stavu, nemohla by už vláda rozhodovat na základě krizového zákona. Veškerá omezení by vydávalo ministerstvo zdravotnictví, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nařízení by už ale nemohla platit plošně, podle některých právníků by se mohla zavádět jen v ohniscích nákazy.