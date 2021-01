Praktičtí lékaři dali loni vakcínu proti chřipce více lidem. I tak je proočkovanost jen osm procent

„Co se přivezlo, to se naočkovalo. Zhruba 600 tisíc se vozí ročně a teď se přivezlo něco přes 860 tisíc,“ uvedl Cyril Mucha ze Sdružení praktických lékařů a pražský praktický lékař. Vakcíny lékaři objednávají na začátku roku na následující podzimní období.

Podle Muchy se v květnu minulého roku kvůli poptávce muselo přiobjednat o 20 procent více vakcín, kvůli obavě lidí z dopadů nemoci covid-19 na jejich zdraví. „Doteď nevíme, co by se stalo, kdyby se rozběhla zároveň chřipková a zároveň covidová epidemie, kdyby se obě choroby setkaly u jednoho člověka. Nebo dokonce by to mohlo být tak, že ten oslabený organismus, ať už po covidu, nebo po chřipce, by chytil druhou chorobu,“ řekl Mucha.