„Jsou to velmi nepříjemné hovory.“ Mezi dvěma dny ubylo více než 1500 rezervací na očkování

Volné termíny pro seniory nad 80 let v následujících 14 dnech se nevypíší ani v jižních Čechách. „V tuhle chvíli musíme dokončit očkovací cyklus,“ říká ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Kdyby se totiž lidé naočkovali druhou dávkou pozdě, celý cyklus by se znehodnotil.

Očkování veřejnosti starší osmdesáti let se zastavilo i v Českých Budějovicích. Velkokapacitní českobudějovické očkovací centrum je připravené, ale zeje prázdnotou. Prázdné jsou i prostory středočeských nemocnic. Ty navíc oproti jihočeským musely rušit už přidělené termíny. Vedle Kolína také třeba v Benešově.

„Když to porovnám, tak nálada byla asi taková, jako že už jste na řadě v čekárně u zubaře, a teď vám řeknou, že vás neošetří. Takže vy už se na něco těšíte, a teď nemáte ani vizi dalšího termínu,“ uvádí ředitel benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva. I podle vedení kraje to znamená posunutí termínů o čtrnáct dní až tři týdny.



Očkování seniorů zbrzdili i v Královéhradeckém kraji. Třeba v jičínské nemocnici zrušili termín 360 objednaným. „Už nám ti lidé samozřejmě volají. Můžu vám říct, že to jsou velmi nepříjemné telefonické hovory, kde se snažíme vysvětlit, že když není ta vakcína, tak nemáme co očkovat,“ míní ředitel Oblastní nemocnice Jičín Tomáš Sláma.

Informace o zrušení rezervace ve čtvrtek přišla také lidem, kteří se k očkování přihlásili ve Stodské nemocnici. „My jsme připraveni, máme logistiku, máme lékaře, máme zdravotníky, a ve chvíli, kdy dostaneme vakcíny, tak uděláme všechno pro to, abychom tyto seniory uspokojili,“ sdělila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS)

Kraje si mají v dodávkách vakcín pomáhat

Na Vysočině ale například nemuseli kvůli nedostatku vakcín rušit žádné termíny, nové totiž vypisují s kratším časovým předstihem.

V havlíčkobrodské nemocnici ve čtvrtek a v pátek očkují registrované seniory, celkem jde každý den o 60 lidí. „Samozřejmě počítáme s přeočkováním, vždycky se snažíme plánovat podle té dodávky, která je nám potvrzená,“ vysvětluje mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

O svá místa se nyní nemusí bát senioři v Ústeckém, Zlínském, Olomouckém, Libereckém a Karlovarském kraji. Ani v jednom se rezervace neruší.

Pokles počtu konkrétních termínů na očkování nejstarších seniorů však ukazuje podrobná statistika po krajích. Mezi úterým a středou ubylo v centrálním systému přes 1500 rezervací, tedy konkrétních termínů vakcinace. Nejvíce jich zrušil už zmiňovaný Středočeský kraj. Následoval Plzeňský a Královéhradecký.