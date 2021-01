ŽIVĚ: Do škol by se mohli vrátit odborníci bez pedagogického vzdělání, rozhodli poslanci

Na středních školách by mohli učit experti bez pedagogického vzdělání. Schválila to sněmovna přes kritiku pedagogických fakult, organizací a odborů. Poslanci podpořili také zákon ohledně dovozu části nerostů z oblastí konfliktů. Odpoledne by měla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) poslance informovat o čerpání peněz z protikrizových programů Antivirus.