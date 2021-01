Podzemní parkoviště v centru Hradce Králové je možné, ukázaly sondy

Průzkum měl určit strukturu podzemních vrstev pod náměstím. Geologové udělali sondy u mariánského morového sloupu, u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a v Komenského ulici pod náměstím, z níž by mohl být vjezd do parkoviště.

Průzkum potvrdil vhodnost navrhovaného řešení parkoviště, říká náměstek

Podle náměstka primátora pro investice Jiřího Bláhy (ODS) průzkum potvrdil vhodnost navrhovaného řešení stavby parkoviště. Projektanti z ARN Studia pracují na ověřovací studii případné stavby a mají i navržené technologické řešení stavebních prací. „V první fázi by z povrchu Velkého náměstí byly vybudovány opěrné obvodové stěny a založen nosný systém, respektive sloupy a vrchní deska. Současně by byla provedena ražba spojovacího tunelu z Komenského ulice,“ uvedl architekt Jiří Krejčík.

Stavba by dopravu na Velkém náměstí zvýšit neměla, protože vytěžený materiál by se měl vyvážet tunelem do Komenského ulice, odkud by se přivážel i materiál na stavbu. Také zařízení staveniště by bylo v Komenského ulici.

Hrabálek upozornil, že definitivní rozhodnutí o vybudování podzemního parkoviště dosud nepadlo. „K tomu bude ještě třeba spousta dalších kroků a schvalovacích procesů. Nejdůležitější slovo bude mít městské zastupitelstvo,“ uvedl primátor.

Celkovou opravu náměstí za odhadovaných čtvrt miliardy korun magistrát chystá od roku 2007. Kvůli námitkám části obyvatel, kterým vadí hlavně zamýšlená redukce parkovacích míst na náměstí, ale stavba dosud nezačala. Případná výstavba garáží pod zemí by mohla celou věc odblokovat.