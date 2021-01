Lidé do záchranných stanic loni přinesli nejvíce zvířat za deset let

Za rok 2020 přijaly záchranné stanice po celé republice 27 644 volně žijících zvířat. Oproti předchozímu roku je to o 2767 zvířat více a je to také nejvíc za poslední dekádu. Jako hlavní důvod vidí koordinátorka Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody Zdeňka Nezmeškalová pandemii koronaviru: „Lidé chodili více do přírody, bohužel zvířata rušili a stoupal tak jejich příjem.“

Stanice přijímaly zraněná zvířata a zejména sebraná mláďata. Nejčastěji šlo o ježka západního, a to ve 3243 případech. Pak o poštolku obecnou a ježka východního. Následovali kosi, kachny, rorýsi, holubi a netopýři.

„Mimo tuto statistiku bylo přijato přes patnáct set zvířat při záchranných transferech, neboli přemístění na vhodnou lokalitu. Týkalo se to zejména mlžů, tedy škeblí z vypouštěných rybníků či přehrad, obojživelníků, konkrétně jarních transferů při migraci žab na rozmnožiště, a netopýrů,“ upřesnila Nezmeškalová.

Silvestr byl klidnější

Nejvíce zvířat z pětatřiceti záchranných stanic v Česku přijala ta v Praze. Podle mluvčí organizace Lesy hlavního města Prahy Petry Fišerové eviduje stanice za loňský rok 5186 zvířat, a to 143 různých druhů. Oproti roku 2019 však přijatých zvířat mírně ubylo, zřejmě kvůli klidnějším oslavám silvestra.

„V roce 2019 jsme přijali 5368 živočichů. Na mírném snížení počtu přijatých živočichů se pravděpodobně projevil mimo jiné i silvestrovský zákaz používání pyrotechniky,“ potvrzuje Fišerová.

Zajímavostí byl pro pražskou stanici zvýšený příjem veverek. Těch napočítali pracovníci o dvacet dva více než v roce 2019. „Rok 2020 můžeme označit jako rok veverek. Přijali jsme 143 veverek, z toho jsme pečovali o 124 mláďat,“ dodává Fišerová. Na péči nejnáročnější byla podle ní veverčí sedmerčata z pražské Ořechovky. Ta krmili v prvních dnech pracovníci stanice každé dvě hodiny. Všech sedm veverek se jim podařilo odchovat a vrátit do přírody.