Politici hodnotí první týdny očkování: Česko zaspalo, premiér řeší mikromanagement

„Podle mého názoru, a nejen mého ale i spousty občanů, zažívá Česko debakl. Česká republika se nepřipravila ani na to, aby mohla očkovat, aby měla dostatek očkovacích míst tam, kde by se ti, co o to stojí, mohli očkovat. Zažívá debakl i v tom, že má totální nedostatek vakcín,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Fiala. Podle něj se Česko nemělo spoléhat na sliby Evropské unie nebo firem, mělo by jít „svou vlastní cestou“ jako Maďarsko, Velké Británie nebo Izrael.

Člen senátního zahraničního výboru Czernin vidí roli EU opačně. „Česká republika je malá země. V tom, že jsme postupovali v souladu s Evropskou unií, jsme měli výhodu. EU si u firem, které vyvíjely očkování, předplatila očkování v době, kdy ještě nebylo,“ míní s tím, že podle něj zaspalo Česko, které nepřipravilo očkovací strategii, i když k tomu bylo už od října vybízeno unijními orgány.

Podle Charanzové chtějí země na Balkáně pomoc od EU s vakcínami

Se společným postupem s Evropskou unií souhlasí i předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) „Kdybychom byli samostatný stát, tak na rozdíl od Izraele a Velké Británie bychom rozhodně nebyli v popředí příjmu vakcín, ale mohli bychom připravovat očkování možná na říjen nebo listopad letošního roku,“ míní.



Česká republika podle něj „nezaspala“ přípravu, nejde prý o katastrofu, i když stav není dobrý. „Problém je v tom, že se pan premiér z pochopitelných důvodů pro něj rozhodl, že celou tu situaci chce řídit sám, a že chce být hlavní očkovací statég. To je podle mě problém, protože pan premiér pracuje zjevně mikromanagementem, a ten se tady aplikovat nedá,“ uvádí Veselý s tím, že se musí čekat, dokud premiér „nepochopí, že situaci nezvládá“.

Europoslankyně Dita Charanzová (za ANO) zdůraznila, že je dobře, že Česko nákupy vakcín provádělo společně s Evropskou unií. „Povedlo se nám dojednat dvě miliardy vakcín od šesti dodavatelů. Země jako Francie nebo Německo, které by měly možná větší vyjednávací sílu, šly do toho s námi. Byla tady jednomyslnost v tom, že jako Evropa budeme atraktivnější partner. To si myslím, že se povedlo,“ sdělila a odmítla debatu o tom, že by na tom Česko bylo lépe samotné. „Vidím země západního Balkánu, které naopak chtějí, aby jim Evropa pomohla v nákupu vakcín,“ dodala.