Za podvody s dávkami dostala úřednice tříletou podmínku. Přijít si měla na tři miliony korun

Okresní soud v Teplicích potrestal bývalou úřednici místního úřadu práce. Za to, že vystavovala fiktivní žádosti o výplatu příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení, jí nepravomocně vyměřil tříletý trest vězení se zkušební dobou pěti let. Na dotaz ČT to uvedla soudní mluvčí Martina Surová. Stát od ženy také dostane 152 tisíc korun, které u ní v hotovosti zajistili kriminalisté.