Policie stále nenašla hada, který kousl holčičku v obci u Prahy

Policisté od pátečního večera prověřují, zda hada nepostrádá někdo z okolí, případně zda někdo chovatele nezná. „Podle prozatímního šetření nemáme žádnou informaci, že by někdo choval hady,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Do sobotního odpoledne pokračovalo prohledávání lokality, kde had holčičku na Nový rok kousl. Zapojili se dobrovolníci i hasiči. Obyvatelé Jenštejna by měli být nadále opatrní a kdyby hada objevili, měli by zavolat policii.

Na případ upozornil na Facebooku Český rozhlas Region. „Případ vyšetřuje policie jako pokus o ublížení na zdraví, je ale možné, že se kvalifikace změní,“ dodala mluvčí policie.