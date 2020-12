Vleky a lanovky nejezdí, skiareály jsou přesto leckde plné lidí

V lyžařském areálu v Kopřivné na Šumpersku se sjezdovka hemží desítkami sáňkujících dětí. „Areál je prakticky zaplněný. Jediné, co připomíná, že platí nějaká opatření, je to, že stojí vlek,“ komentovala dopoledne situaci redaktorka České televize Tereza Krumpholzová. Dostat se na kopec jim pomáhá pohyblivý pás. „Je to jezdící pás, a ne lanovka, proto se na něj nařízení vlády nevztahuje,“ vysvětlil spolumajitel areálu Kopřivná Karel Ležatka.

Na jaře byla Kopřivná první, která areál uzavřela, protože podle Ležatky provozovatelé nevěděli, jaká opatření přijmout, chyběly informace.„ Teď máme všechny nástroje. Jsme schopni zajistit potřebná opatření, ale vláda na to nechce slyšet,“ poznamenal.

Rušno je také v jesenickém horském středisku Ovčárna. Lidé tam vyrazili na běžkách nebo i pěšky na Praděd. Počasí jim přeje. „Na Ovčárně je asi minus šest stupňů a dvacet centimetrů sněhu, putují sem davy lidí,“ popsal redaktor Pavel Habram. „Je krásně, lidí je dost a to je dobře, lidi se potřebují provětrat,“ řekl Jiří Hejtmánek z horské služby Ovčárna.

Podle něj není v kompetenci horské služby kontrolovat dodržování hygienických opatření. „Když někdo potřebuje, někoho ošetříme. K tomu máme svoje postupy. Určitě ale nikoho nekontrolujeme,“ řekl. Na Ovčárně jsou otevřená i okénka s občerstvením.

Opatření podle provozovatelů skiareálů nedávají smysl

Co se týče šíření nákazy koronavirem je momentálně nejhorší situace v zemi v Moravskoslezském kraji. Rizikové skóre je už dva dny na hodnotě 79. Je to nejvíce v Česku a o osm bodů víc než republikový průměr. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) vyzval po jednání krajského krizového štábu lidi k dodržování vládních nařízení v lyžařských areálech.

„Mám informace, že lyžařská centra opatření ignorují, jsou přeplněná, jsou tam lidé bez roušek, kamery jsou stočené mimo. Nejsme v situaci, abychom si to mohli dovolit,“ řekl Vondrák.

Provozovatelé areálů ale říkají, že sáňkovat na sjezdovce lidem zakázat nemohou. „Kdybychom neměli zavřený vlek, byli bychom schopni opatření zajistit, aby se lidé neshlukovali. Teď jsou tady o své vlastní vůli,“ řekl Ležatka.

Sjezdovky plné sáňkujících dětí jsou také na Lipně v jižních Čechách. „Není nic zdravějšího než být na čerstvém vzduchu. My jsme rádi, že můžeme lidem nabídnout aspoň něco málo,“ řekl ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl. „Nám ta opatření moc smysl nedávají. Pobyt venku je daleko lepší než cokoli jiného. Pobyt v areálu se dá zajistit, aby byl bezpečný,“ přitakal provozovalet vleku Kvilda Richard Jirouš.

Skiareály očekávají značný propad tržeb

Dopad opatření na horské areály je podle jejich provozovatelů naprosto zásadní. „V tomto období areál běžně generuje třetinu tržeb. Bude to obrovský propad,“ míní Ležatka.

Vlekaři věří, že se epidemickou situaci podaří brzy stabilizovat a že se hory lyžařům otevřou co nejdříve.

„I proto využijeme i nadále všechny mrazivé dny a budeme zasněžovat a připravovat areály na opětovné otevření,“ uvedli vlekaři z krkonošského SkiResortu Černá hora – Pec. Podobně uvažují v Deštném v Orlických horách. „Zasněžujeme oba areály, abychom se po nuceném uzavření provozu vrátili v plné síle,“ uvedli místní vlekaři.