Lyžařské areály otevřely. Provozovatele vleků výrazně omezila protipandemická opatření

„Lidé jsou šťastní a kvitují to, že mohli vyfouknout tu páru na horách. Konečně se to uvolnilo. Říkají, že s děckama už se to doma nedalo vydržet,“ přiblížil majitel Skiareálu Branná Rostislav Procházka.

Areály se mohly oficiálně otevřít v pátek, na Alšovce u Měděnce se ale v sobotu lyžovalo první den. Vzhledem k tomu, že povrch sjezdovky má horší kvalitu, provozovatelé se rozhodli, že nebudou vybírat vstupné, to bylo pouze dobrovolné. Na svahu však bylo jenom několik desítek lyžařů, podepsalo se na tom i nepříznivé počasí.

Běžkaři zatím čekají na lepší podmínky

Zatímco milovníci sjezdového lyžování už na hory vyrazili, běžkaři zatím čekají na lepší počasí. Přírodní sníh totiž zatím chybí, a to dokonce i v Krkonoších. Lidé tak vyráží na kopce alespoň pěšky. Běžkaři zatím nemají šanci ani v Jeseníkách, tam sice panuje mrazivé počasí, ale místo sněhu lidem křupe pod nohama zmrzlá půda.

Jediné místo v Česku, kde je možné nazout běžky, je stadion Vysočina arény. Ten je ale pro veřejnost uzavřený, v malých skupinách sem mohou například jenom žáci místního lyžařského klubu.