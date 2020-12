Evropa je rozdělena v názorech na lyžování. Rakousko střediska otevře, Itálie a Francie jsou proti

Od Štědrého dne bude možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Od pondělí do 10. ledna se nicméně budou muset všichni, kteří budou přijíždět do Rakouska z rizikových oblastí, uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné se z karantény dostat, pokud bude mít člověk negativní test na koronavirus. Cílem tohoto opatření je omezit lyžařský turistický ruch. V celém Rakousku do 7. ledna navíc zůstanou uzavřené hotely a restaurace.

Francie zavede kontroly na hranicích

Francie zavede náhodné kontroly na hranicích, které jsou v blízkosti lyžařských středisek v sousedních zemích, aby odradila Francouze od cesty do zahraničí. Policie by Francouze z hranic při návratu domů mohla poslat do sedmidenní izolace. Cílem je podle premiéra Jeana Castexe předejít případné třetí vlně epidemie, ochránit obyvatele Francie před možnou nákazou koronavirem a odradit je od cesty do zemí, kde je sjezdové lyžování povoleno, například do Švýcarska, uvedl premiér v rozhovoru na stanici BFM TV.

V rámci Evropy jsou ohledně povolení lyžování dva tábory. Na straně Francie stojí také Itálie a Německo, otevření středisek před svátky odmítají.

Italská vláda navíc stále nevzdává snahu dosáhnout celoevropské dohody na uzavření alpských lyžařských středisek přes Vánoce a Nový rok, což by podle ní zbrzdilo šíření nákazy. Premiér Giuseppe Conte jedná s politiky v dalších alpských zemích a snaží se je přesvědčit, aby se k provozu zimních areálů postavili stejně jako Itálie a nechali je přinejmenším do ledna mimo provoz. Pokud se mu to nepodaří, žádají guvernéři severoitalských regionů uzavření italských hranic.