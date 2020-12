Lídrem koalice Pirátů a STAN má být Ivan Bartoš

Lídrem koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) do sněmovních voleb bude předseda Pirátů Ivan Bartoš. Kandidovat bude v Ústeckém kraji. Šéf STAN Vít Rakušan chce kandidovat ve Středočeském kraji. Oba předsedové to uvedli na tiskové konferenci po pondělním koaličním jednání. Podle Rakušana si také jako nepřekročitelnou podmínku své spolupráce stanovili, že v případě úspěchu půjdou společně do vlády, nebo při neúspěchu do opozice.