Kdo otáčí názor po schůzkách s lobbisty? Válková s Ondráčkou hodnotí zákon o lobbování

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona o lobbování, který má mimo jiné zavést registr lobbujících i lobbovaných. „Z mého pohledu sněmovna často fungovala jako samoobsluha na zákony, které si různé skupiny dokázaly prosadit a uhlídat,“ říká někdejší šéf Transparency International a nově i podporovatel hnutí Lidé PRO David Ondráčka.

Zákon o lobbingu je z jeho pohledu jeden z pokusů, jak to změnit, i když si od něj neslibuje zázraky. Nezabrání například schůzkám v zákulisí. „Rozhodně to nevyřeší lobbing kolem veřejných investic, zakázek nebo když si někdo dojednává kšefty úplně jinde,“ doplňuje Ondráčka.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) se na zákon o lobbingu dlouho čeká, i když mezi poslanci a poslankyněmi hnutí ANO nepanuje shoda, nakolik je nutný. „Jsem také poslankyně, mě se to dotýká. Velmi ráda jsem si nechala od lobbistů vysvětlit problematiku, které nerozumím,“ uvedla. Mezi lobbisty je podle ní skupina odborníků, která reprezentuje pozitivní lobbismus.

Podle Válkové je třeba vysvětlit, že dítěti hrozí smrtelné nebezpečí

Kritici návrhu zákona oponují, že změna je v rozporu s ústavou, protože zákonodárce má právo odepřít svědectví, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce. „Potřebujeme minimálně větší vhled do toho, kdo se s kým schází. Jestli dojde na základě těchto schůzek k otočení názoru,“ říká Ondráčka. Lobbismus je podle něj legitimní činnost, v Česku se ale údajně tato situace „zvrhla do džungle“.

Válková se vyjádřila i k aktuální kauze s matkou, která odmítá nechat očkovat dítě proti tetanu. Případem, v němž dítě aktuálně soud odmítl odebrat, se hodlá zabývat. Podle zmocněnkyně nemá případ jednoduché rozuzlení a bude ještě dlouho trvat, než se vyřeší. „Soud má právo udělat co, co je v nejlepším zájmu dítěte,“ říká Válková.

„Předpokládám, že když se matce dobře vysvětlí, že jejímu dítěti hrozí smrtelné onemocnění, tak ho asi nebude skrývat. To si nedovedu představit. Nevím, jak jí to vysvětlovali. Nebo musí vysvětlit lékař, do jaké míry to bylo smrtelné nebezpečí,“ myslí si.