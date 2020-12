Soudkyně odmítla odebrat dceru matce, která ji nenechala očkovat proti tetanu. Pomohlo vyšetření u lékařky

Patnáct dnů poté, co desetiletou dceru Silvie Gogolicynové poranil kůň na hlavě a kdy ona odmítla, aby byla dívka očkovaná proti tetanu, má matka v ruce lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu dítěte.

„Je tam napsáno, že je v dobrém celkovém stavu, při vědomí, nemá žádné neurologické příznaky,“ čte Silvie Gogolicynová z lékařské zprávy.

„Dítě jsem vyšetřila, tohoto času je úplně v pořádku, ale já se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedla praktická lékařka Jana Junková z Českých Budějovic. Dále případ nechtěla komentovat.

Policisté chtěli dceru matce odebrat, soudkyně to ale zastavila

K návštěvě lékaře se matka rozhodla poté, co v úterý soud potvrdil, že má být dcera předána do péče nemocnice v Českých Budějovicích. „Nechci jet do nemocnice na kontrolu, určitě ne do budějovické,“ říká Gogolicynová.

Jen pár minut poté, co si matka lékařskou zprávu převzala, ji zastavila běžná policejní kontrola. Protože po dívce policisté stále pátrají, chtěli ji matce odebrat. To ale zastavila soudkyně, kterou hlídka kontaktovala.

„Vyhodnotila, že si vzhledem k podanému návrhu na zrušení předběžného opatření počká na tuto lékařskou zprávu a má proběhnout mediátorské řízení mezi orgánem sociálně právní ochrany dítěte a matkou dítěte,“ informoval místopředseda Okresního soudu v Českém Krumlově Jan Montag.