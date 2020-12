Čech podmíněně odsouzený za účast v konfliktu na Ukrajině nakonec půjde do vězení

Čech Pavel Kafka, který se zapojil do bojů na Ukrajině na straně doněckých povstalců, nakonec půjde do vězení. Tříletý podmíněný trest mu změnil na nepodmíněný Vrchní soud v Praze, a to po odvolání státního zástupce. Verdikt je pravomocný. Kafka si trest za účast na organizované zločinecké skupině odpyká ve věznici s ostrahou.