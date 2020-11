Veterán bojů o Liptovský Mikuláš oslavil 96. narozeniny. „Válka je pohroma lidstva,“ řekl Michal Hečka

Rodák z Podkarpatské Rusi Michal Hečka se v roce 1944 dostal díky rumunským partyzánům k Rudé armádě, bojoval nejprve v ruských jednotkách, později vstoupil do 1. československého armádního sboru. V jeho řadách se zúčastnil především bojů o Liptovský Mikuláš, později se dostal na Moravu.

Na druhou světovou válku ale nevzpomíná šestadevadesátiletý jubilant rád. „Válka je pohroma lidstva. Válka je pohroma a ta by neměla být,“ zdůraznil.

Více se rozveselí při vzpomínkách na to, co bylo po válce. To nastoupil k Hradní stráži a v jejích řadách sloužil prezidentu Edvardu Benešovi. „Museli jsme reprezentovat, žádná chybička tam nesměla být. Vzpomínám si, byla to krásná léta,“ podotkl válečný veterán.