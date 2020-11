Prodejcům Nového Prostoru chybí v ulicích klienti. Organizace se jim snaží pomoci sbírkami

„Jejich hlavním zdrojem příjmu je fyzický prodej na ulici. My jsme s nimi v každodenním kontaktu a oni nám sdělují své obavy. Je to pro ně psychicky náročné období,“ uvedla pro Českou televizi sociální pracovnice z Nového Prostoru Monika Veselá s tím, že nyní se i za osm hodin podaří prodejcům prodat třeba jen dva výtisky.

„Těm nejlepším se nyní podaří prodat okolo 180 výtisků jednoho čtrnáctidenního čísla. Přitom před krizí byli schopni prodat až 250. Průměrně se ale prodejci aktuálně pohybují na 120 až 130 prodaných kusech,“ dodala Veselá.

V nouzi ale organizace prodejce nenechává. Dobrovolníci z řad veřejnosti si mohou na webových stránkách projektu vybrat konkrétního prodejce, kterého chtějí peněžně podpořit. Finanční dary jsou určeny na konkrétní věci, může jít například o příspěvek na bydlení. Další možností je sbírka Nohy v teple. „Podařilo se nám obout 160 prodejců nejen z Prahy, ale také Brna či Pardubic,“ vyčíslila Veselá.

Pomáhají i sousedé

Vedle snahy organizace zajistit prodejcům lepší podmínky vznikla minulý týden sousedská výzva na pomoc konkrétnímu pouličnímu prodejci Nového Prostoru. Zakladatelkou je členka facebookové skupiny Dejvická parta Lucie Stejskalová, která k podpoře vyzvala i další.

„Parto, pojďme do toho a zařiďme pro pana Milana to nejcennější – klid a jistotu na celý rok. Pan Milan platí měsíčně 7000 korun za bydlení s tím, že se každý měsíc třese, zda to bude mít z čeho zaplatit. Rok znamená 84 tisíc korun. Ano, je to vysoká částka a takřka závratný cíl, ale zázraky se občas dějí,“ napsala na Facebook Stejskalová. Na sociálních sítích tak spustila zakladatelka dobročinné akce a zároveň zakladatelka projektu Nocleženka Lucie Stejskalová výzvu pro své sousedy z Prahy 6.

„Je to úžasný příklad pomoci. Pan Milan byl v Dejvicích teprve jeden den, protože kvůli opravě stanice Flora jsme mu museli sehnat jiné bezbariérové místo, kde by na vozíku mohl prodávat – a hned se spustila takováto sbírka. K dnešnímu dni lidé na účet zaslali už 64 tisíc korun, což je více než polovina financí na roční nájem. Takovouto částku jsme vůbec nečekali,“ přiznala Monika Veselá za Nový Prostor.