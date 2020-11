Soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze s hejtmanem Půtou. Vyhověl odvolání žalobce

Hejtman od počátku tvrdí, že je nevinný. Po vynesení květnového osvobozujícího rozsudku libereckou pobočkou Krajského soudu v Ústí nad Labem řekl, že konečný verdikt očekává až za několik let. „Ale myslím, že prvoinstanční rozsudek aspoň mně dal určitou míru jistoty, že i u soudu se můžete dočkat spravedlnosti,“ uvedl. Osvobozující rozsudek nyní zrušil odvolací vrchní soud, čímž vyhověl odvolání státního zástupce Radima Kadlčeka.

Žalobce nesouhlasil s tím, že krajský soud neuznal pro nezákonnost klíčové důkazy, kterými byly odposlechy a označil toto rozhodnutí soudu za překvapivé. „Protože takto mohlo být rozhodnuto už na začátku roku 2018, kdy začínalo hlavní líčení, případně jsme mohli znát judikaturní názor vrchního soudu na tuto problematiku,“ uvedl Kadlček. Podle předsedy senátu Petra Neumanna pro odsouzení obžalovaných chyběly důkazy. „Nepředložilo se nic, o co by se to dalo opřít. Myslím, že se to nemělo žalovat,“ řekl.