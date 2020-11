Přeplňování nemocnic jsme zabránili, do Vánoc bychom ale neměli rozvolňovat, míní Neruda z Centra pro modelování

Lockdown měl podle Nerudy přijít dříve a být přísnější. Odborníci podle něj již několik týdnů před jeho vyhlášením věděli, že situace spěje k současnému stavu. Nyní za opožděnou reakci platíme vyššími počty mrtvých. Mělo by podle něj ještě dojít k většímu omezení styků na pracovištích a rodinách, jako k tomu došlo například ve Walesu.

V tuto chvíli je podle něj potřeba dosáhnout dvou nejdůležitějších cílů. V první řadě je nutné zabránit přeplnění nemocnic, které se již nyní nachází na hraně svých kapacit. Druhým cílem je snížení denního přírůstku nakažených k jednomu tisíci, což je číslo, u kterého znovu začne fungovat testování a trasování, a lze tak udržet epidemii pod kontrolou.

Prvního cíle už se podle něj dosáhnout podařilo. „Pokud nedojde k rozvolňování teď, tak se pravděpodobně nacházíme v nejvyšších číslech v obsazení nemocnic, nemělo by to dál kulminovat,“ okomentoval Neruda současnou situaci. „Pravděpodobně tam bude dozvuk vážných případů a úmrtí, protože to má vždycky zpoždění, tam na nějaké zlepšení ještě budeme čekat.“