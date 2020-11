Anonymní alkoholici se scházejí on-line. Kvůli omezením hrozí nárůst počtu závislých

Podle psychiatra Karla Nešpora může vlivem stresu vyvolaného pandemií lidí řešících problémy alkoholem přibývat. „Je třeba si uvědomit, že Alkohol a drogy stres nemírní, ale zhoršují, intoxikovaný člověk si stres jen hůře uvědomuje. Může se tak dostat do bludného kruhu rostoucího stresu a většího pití alkoholu,“ upozorňuje Nešpor, který se problematikou závislostí dlouhá léta zabývá.

Do virtuálního prostředí už přešly skupiny v Praze, Brně, Ostravě, Písku nebo Liberci. Tento týden nově přechází na schůzky formou Skypu například skupiny v Přerově, Prostějově a Olomouci. Anonymní alkoholici nabízejí i celostátní československou skupinu Zvláštní spojení, která se schází každý den.

„Kromě svépomocných skupin jako jsou Anonymní alkoholici existují i socioterapeutické kluby při zařízeních pro léčbu závislostí. Jedná se o kombinaci svépomoci a profesionální léčby,“ vysvětluje Nešpor. Tyto kluby pracují například při psychiatrických nemocnicích, ale právě kvůli protiepidemickým opatřením je jejich fungování pozastavené. „Do on-linu jsme u nás ve skupině v Bohnicích nepřešli, radím lidem z Prahy, aby případně navštěvovali on-line právě Anonymní alkoholiky,“ říká Nešpor.

Martin je ve společenství Anonymních alkoholiků dva roky, s bojem se závislostí se ale potýká mnohem déle a do spolku vstoupil už střízlivý. „Poslední roky jsem byl s alkoholismem hrozně osamělý, ostatní mohou pít, já nemohu, protože alkoholismus je nemoc, se kterou se budu potýkat celý život,“ vypráví, proč začal navštěvovat setkání, přestože je už 15 let střízlivý.

„Občas jsem na alkohol myslel a zkoušel jsem o tom, že bych se zase napil, mluvit třeba s manželkou, pak jsem pochopil, že tím své blízké okolí děsím. A nikdo vám neporozumí tak jako ti, kdo mají stejnou závislost,“ vysvětluje, proč jsou pro léčící se lidi skupiny důležité.

Martin říká, že rozumí tomu, proč vláda v pandemii omezuje osobní styk lidí, zároveň upozorňuje na to, že virtuální schůzky nemají pro některé lidi stejné terapeutické účinky jako schůzky osobní. „Je to pro ně velká újma, zvlášť pro ty, kteří jsou na tom zrovna špatně a pro nováčky přicházející do společenství, kteří ještě potřebují obejmout a vyvést z toho marasmu,“ říká. „Kolikrát, když jsem pil, tak jsem nebyl schopný dělat základní věci, natož si instalovat nějaký Skype,“ popisuje problémy.

Na druhou stranu lékař Nešpor vidí na pandemii v souvislosti se závislostmi a zdravím lidí i pozitiva. „Pandemie může některé lidi motivovat k větší péči o zdraví. Někdo může čas, který má navíc, strávit s rodinou, což prospěje rodině i jemu. Dalším vlivem jsou zavřené hospody a restaurace,“ doplňuje Nešpor.