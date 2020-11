Návratu čichu lze pomoci tréninkem. Jako v posilovně, líčí lékař

Odborníci podle Plzáka přesně neví ani to, proč se ztráta čichu vyskytuje tak často u mladých a jinak bezpříznakových pacientů. Nevědí ani, proč se zvyšuje poměr nemocných, kteří se s tímto příznakem potýkají. „Proto se snažíme provádět tuto studii a získat data, která by nám pomohla odpovědět na tyto otázky,“ podotýká Plzák.

O potížích s čichem mluví dvě třetiny pacientů, které se koronavirem nakazily, mnohdy jde o jediný příznak onemocnění, který proto zároveň slouží jako důležitý identifikátor covidu-19. „Nevíme, proč zrovna ztráta čichu je tak typickým příznakem. Velmi důležité je pro nás to, že je to příznak velmi častý a typicky je spjat s covidem-19,“ komentuje přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v FN Motol.

Jak značná je neschopnost cítit, lékaři zjišťují například pomocí parfémovaných fixů. Pacient si přičichává k různým vůním – borůvce, skořici, jablku či jahodě. Podle toho, kolik vůní člověk cítí a jak je zvládne identifikovat, lékaři určují, jak závažná ztráta smyslu je.

Kvůli vyšetření nemusí lidé nikam chodit, stačí zažádat o zaslání testu domů. „Přijdou jim poštou s kódem. Potom výsledek testu zadávají pomocí on-line formuláře,“ konstatuje Plzák. Studie se podle něj dosud zúčastnilo 500 lidí. „Čím více účastníků studie, tím silnější je statistický výsledek pro to, abychom ze studie mohli vyvodit nějaké výsledky,“ dodává.

Posilovna pro nos

Než se schopnost cítit navrátí, může to trvat. Koronavirus totiž poškozuje čichový epitel, kde jsou nervová zakončení vedoucí impulsy do mozku, uvádí Plzák. „Jakákoliv regenerace nervové tkáně v lidském těle je jedna z nejpomalejších regenerací, proto to všechno trvá velmi dlouho,“ tvrdí.

Návratu čichu se ale podle něj dá pomoci tréninkem. „Čichový trénink je něco jako posilovna. Když dojde ke ztrátě čichu, tak je to něco podobného, jako když ztratím svalovou hmotu a musím chodit do posilovny a posilovat daný sval, aby nabyl svůj objem,“ přirovnává.

Nejúčinnější podle něj je čichání k esenci růže, eukalyptu, citronu a hřebíčku. Vůně se během tréninku mohou měnit, říká Plzák. „Čichový trénink by měl trvat ideálně půlrok, dvakrát denně, pět minut ráno, pět minut večer, nebo alespoň jednou denně čichat k těmto esencím a zkoušet je rozeznat,“ dodává.