ŽIVĚ: Zbrojní pas má zůstat na 10 let. Sněmovna schvaluje i zákony kvůli covidu-19

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle poslanecké předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi.

Schválili i zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Poslanecká předloha, která nyní zamíří k posouzení do horní komory, také zavádí dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Platnost zbrojních průkazů pravděpodobně zůstane desetiletá. Nezkrátí se na polovinu, jak navrhovala vláda v novele zbraňového zákona. Právo mít zbraň bude zákonem výslovně zaručeno. Schválila to sněmovna. Novelu, která zavede do českého práva kvůli sporné zbraňové směrnici EU nové kategorie zbraní, nyní dostane k projednání Senát.

Zbraňová legislativa reaguje na nová unijní pravidla držení zbraní. Vládní novela rozšiřuje mimo jiné jejich kategorie. Tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění už by neměly patřit mezi zakázané doplňky zbraní.

Z dalších věcí by do závěrečného schvalování v pátech poslanci mohli poslat předlohu, jež by uzákonila takzvaný chráněný účet. Měl by zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.