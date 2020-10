I když policie o přetížených kamionech ví, někdy vzniká problém, kde vážit

Podle údajů policistů je přetížené každé druhé nákladní auto, které kontrolují. To, co policie odhalí, přitom ukazuje, že když je vozidlo přetížené, zdaleka nejde jen o pár kilogramů navíc. V létě na jihu Moravy zvážili čtyřnápravové nákladní auto s povolenou hmotností 32 tun, které vážilo 46,5 tuny – bezmála o polovinu více. Na první pohled bylo patrné, že není vše v pořádku, podle speciálně zvýšené korby.

Není to výjimka. Na ČT se v roce 2018 obrátil řidič, který pod podmínkou anonymity přinesl dokumenty, z nichž vyplývá, že se v kamenolomu jižně od Prahy opakovaně nakládaly kamiony i na více než 60 tun. „Praxe je jednoduchá – odvézt co nejvíce za co nejméně peněz. Takže ráno, pokud možno za tmy, nasypat, co se vejde,“ přiblížil dotyčný řidič. Kamenolom se odmítl vyjádřit a odkázal na dopravce.