Při dopravních nehodách zemřelo za devět měsíců 360 lidí. Nejčastější příčinou byla příliš rychlá jízda

Stalo se to na rovném úseku z Jaroměře na Hradec Králové. Řidič BMW nezvládl na mokré silnici při vysoké rychlosti předjíždění. Najel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího vozidla. Následky byly tragické. Zahynul 26letý řidič BMW i posádka auta, do kterého narazil, tedy 40letý šofér a jeho 30letá spolujezdkyně.

Za čísly se skrývají konkrétní příběhy a osudy. Dnes devítiletý Daniel se narodil s mozkovou obrnou a postižením všech končetin. Příčinou byla právě dopravní nehoda na silnici z Malé Skály do Železného Brodu. Stala se v místech, kde je na jedné straně skála a na druhé řeka. Matka chlapce Petra Trdlová byla tehdy ve 24. týdnu těhotenství a utrpěla při nezaviněné nehodě vážná zranění. Po pár dnech v nemocnici musela předčasně porodit.

Novorozenec – Daniel – vážil necelý jeden kilogram, lékaři mu nedávali šanci na přežiti. Nyní podstupuje intezivní rehabilitace na rozhýbání rukou, nohou a vzpřímené udržení hlavy. Měsíční rehabilitace stojí kolem 80 tisíc, matka i nadační fond se snaží oslovovat nejrůznější sponzory.

Co ukazují policejní statistiky

Kvůli nepřiměřeně rychlé jízdě zemřelo letos za devět měsíců 56 lidí. Jen o šest méně přišlo o život kvůli přejetí do protisměru. Na to, že se řidič nevěnoval dostatečně řízení, doplatilo 36 osob.



Nejhorší bývají zmíněné čelní srážky. Letos jejich počet stoupl a přibylo i mrtvých. Vloni do konce září bylo 101 obětí, letos 114. Více je i zraněných. Také srážek zezadu meziročně přibylo. A to o 500 na 9244. Bývají častější než ty čelní, ale méně tragické. Letos do konce září si vyžádaly 26 obětí a přes tři tisíce zraněných. Bočních střetů pak policisté do konce září evidovali bezmála 7600. Zemřelo při nich 25 lidí, 2200 utrpělo zranění.