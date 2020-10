Senátní duel v Lounech: O křeslo v horní komoře se utkají Ivo Trešl a Vladimír Drápal

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 6 –⁠ Louny se utkají Ivo Trešl (STAN) a Vladimír Drápal (za ODS+TOP+KDU+KAN). Svůj hlas přišlo v prvním kole odevzdat 34,09 procenta voličů. Chirurg a člen zastupitelstva Rakovníku Ivo Trešl uspěl s 20,92 procenta hlasů. Do druhého kola s ním postoupil s 20,63 procenta hlasů kurátor a produkční městské galerie v Lounech Vladimír Drápal. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole voleb, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.