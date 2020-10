V obvodu Vyškov půjdou do senátního souboje Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) a Karel Zitterbart (za STAN)

Klaška po hlasování poděkoval voličům. „Vážím si jejich důvěry. Zatím to ale tolik neznamená, rozhodne druhé kolo. Proto prosím, aby přišli znovu do druhého kola,“ řekl Klaška. „Potvrzuje to, že je to důležitý signál pro spolupráci všech demokratických stran pro parlamentní volby v roce 2021. Budu se o to snažit,“ dodal.

„Voliči ukázali, že chtějí změnu,“ tak zhodnotil výsledek prvního kola senátních voleb v obvodu Vyškov další postupující kandidát Karel Zitterbart (STAN s podporou Pirátů).

„Myslel jsem, že postoupí senátor Bárek a jeden ze středopravých kandidátů. Výsledek je ale takový, že s obdobným procentem postupuju já jako kandidát STAN s podporou Pirátů a kandidát KDU-ČSL s podporou ODS a TOP 09,“ uvedl Zitterbart.

Ivo Bárek (ČSSD) v Senátu tak po 18 letech končí. Získal třetí největší počet voličů. Bárek obhajoval mandát počtvrté. „Není to nic jednoduchého. Lidi prostě chtějí změnu. Odrazil se v tom i propad ČSSD. Vidím, že jsme ztratili všude,“ uvedl Bárek po volbách do krajů a třetiny Senátu.

Podle něj jde život dál. „Nějaké pracovní nabídky mám, takže uvidíme, určitě se neztratím. Člověku na druhé straně odpadne taková ta zodpovědnost za region, už to bude něco jiného,“ dodal. Podporu zatím nikomu nevyjádřil.