V obvodu Česká Lípa se utkají senátor Jiří Vosecký a starosta obce Kravaře Vít Vomáčka

„Známe se prakticky od roku 1990. Umíme spolu komunikovat, je to starosta, já bývalý starosta, takže žádný problém,“ myslí si o svém soupeři do druhého kola Vosecký.

Vít Vomáčka kandiduje v České Lípě do Senátu poprvé. Je starostou obce Kravaře na Českolipsku. Právě zde získal výraznou podporu pro postup do druhého kola, a to v podobě 64,51 procenta hlasů. Je absolventem Vysoké školy zemědělské. V 80. letech učil na Střední zahradnické škole Děčín Libverda a střední odborné škole v České Lípě.

Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. O post senátora tu letos usilovalo celkem deset kandidátů. O jednoho víc než v roce 2014. Funkci před šesti lety obhajoval senátor ČSSD Karel Kapoun, ve druhém kole ho ale porazil Jiří Vosecký, kterého nominovali Starostové pro Liberecký kraj. Ten získal v druhém kole 59,32 procenta hlasů. K urnám přišlo v roce 2014 v prvním kole 30,92 procenta voličů, ve druhém pak 12,19 procenta. Letos přišlo v prvním kole přibližně 31,7 procenta voličů.

Letos měla na Českolipsku svého kandidáta většina parlamentních stran s výjimkou hnutí ANO. Na funkci senátora kandidovalo několik starostů. Například starosta Vrchovan Jaroslav Křupala (ČSSD) nebo starosta Provodína Jiří Štěrba (Trikolóra).

Komunisté podpořili kandidaturu někdejšího starosty Ralska Miloše Tity. O post senátora se ucházel také českolipský podnikatel Petr Jeník (Piráti) a podnikatel Libor Křenek (SPD). Společného kandidáta postavily na Českolipsku TOP 09, KDU-ČSL a SEN 21, byl jím ředitel jedné z českolipských škol Libor Šmejda.

Za místní uskupení kandidoval Petr Skokan (SPOLEHNUTÍ), který byl v minulosti starostou České Lípy, hejtmanem Libereckého kraje i poslancem. Jako nezávislý kandidát o post senátora usiloval právník Jan Riedl.