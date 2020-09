Prymula převzal ministerstvo zdravotnictví. Počet nově nakažených se v pondělí opět přiblížil hranici 1,5 tisíce

Počet potvrzených případů nákazy koronaviru v pondělí opět stoupl nad tisíc. Přibylo 1476 nakažených, zhruba o 500 více než v neděli. Bývalý náměstek a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula převzal v úterý ráno ministerstvo zdravotnictví. Při svém nástupu do funkce řekl, že nechce dělat opatření, která by handicapovala ekonomiku. Úřad přebral poté, co v pondělí jeho předchůdce Adam Vojtěch (za ANO) oznámil rezignaci.