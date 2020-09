Prezident udělil milost muži s onkologickým onemocněním

Prezident dosud udělil patnáct milostí, ta stávající je v pořadí šestá v jeho druhém funkčním období. Poslední dvě udělil letos v březnu. Trest prominul muži, který poskytnutím první pomoci zachránil život další osobě, a vězni se závažným onemocněním srdce. Oba byli odsouzeni k nepodmíněným trestům, první za zanedbání povinné výživy, druhý za maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Před prezidentskými volbami v roce 2013 Zeman řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc v udílení milostí převedl v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti, které jednotlivé žádosti posuzuje a Hradu předkládá jen ty, jež splňují Zemanem stanovené podmínky – pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Závažnými zdravotními problémy se také řídí většina udělených milostí; kontroverze vzbudilo v květnu 2017 udělení milosti pro Jiřího Kajínka, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Milost byla udělena pod podmínkou, že se Kajínek nedopustí do sedmi let trestného činu. Později se Zeman vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil.