Třináctá a čtrnáctá Zemanova milost. Jedna kvůli nemoci vězně, druhá za záchranu života

Muž byl odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí a za ohrožení pod vlivem omamné látky, ve vězení však kvůli svému zdravotnímu stavu není. Soud mu odkládá nástup do výkonu trestu. Milost se podle Ovčáčka týká pouze trestu vězení. Omilostněný muž má zároveň uložený tříletý zákaz řízení, který stále platí.

Podmínka, že nynější prezident omilostňuje pouze nemocné, však neplatí absolutně. V roce 2016 dostala po výzvě papeže Františka ke konci Svatého roku milosrdenství milost žena odsouzená pro zpronevěru. Byla zdravá, ale starala se ve vězení o dítě. To by po třetích narozeninách muselo od matky, kdyby žena milost nedostala.

O dva roky později dostal milost muž, který pod vlivem omamné látky způsobil dopravní nehodu, při níž zahynula jeho manželka i syn. Prezident zdůvodnil jeho omilostnění tím, že jeho další potrestání vnímá jako nadbytečné a kruté, přihlédl k tomu, že muž má ještě nezletilé dítě, které přišlo o matku a sourozence.

Největší pozornost ale vzbudilo podmíněné omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka na jaře 2017. Kajínek strávil za mřížemi 23 let, milost dostal pod podmínkou, že se sedm let nedopustí trestného činu. Miloš Zeman později uvedl, že další takovou milost by už neudělil.