Počet obyvatel Česka se v pololetí přiblížil k 10,7 milionu, tempo růstu ale výrazně zpomalilo

Ubylo i lidí, kteří se ze zahraničí přistěhovali do Česka. Jejich počet se meziročně snížil o 5700 na 26 400. Nejvýraznější úbytek počtu přistěhovalých statistici zaznamenali ve druhém čtvrtletí, zejména v dubnu. Naopak více lidí odešlo do zahraničí, v prvním pololetí jich meziročně přibylo o 7000 na 18 100.

Pololetní přírůstek počtu obyvatel v Praze je méně než poloviční proti minulému roku. Počet narozených a zemřelých se výrazně nezměnil, proti loňsku ale zhruba o tři tisíce lidí ubylo přistěhovalých a zároveň se zvýšil počet lidí, kteří z metropole odešli.

Do Prahy se od začátku roku do konce června přistěhovalo 18 286 lidí, z metropole naopak odešlo 16 440 obyvatel. Stěhováním tak počet Pražanů stoupl o 1846 lidí. Z jiných regionů Česka do Prahy přišlo 9402 lidí, zbytek byl ze zahraničí. Z Prahy do jiných částí republiky zamířilo 11 359 lidí, ostatní odešli do ciziny.

Obyvatel hlavního města přibylo také díky tomu, že méně lidí zemřelo, než se narodilo. Za první pololetí v Praze přišlo na svět 7086 dětí a zemřelo 6221 lidí. Takzvaný přirozený přírůstek tedy činil 865 lidí.

Do manželství v Praze za šest měsíců letošního roku vstoupilo 1583 párů, téměř o polovinu méně než za stejné období loňského roku. Snížil se také počet rozvodů na 1187 za pololetí, loni jich ve stejné době bylo 1301.

Nejlidnatější zůstává Středočeský kraj

Nejlidnatější zůstal v rámci republiky Středočeský kraj, v němž na konci června žilo téměř 1,392 milionu lidí. Následuje Praha. Více než milion obyvatel mají ještě Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.