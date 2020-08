Od 1. září začínají platit nová opatření proti koronaviru. Roušky budou povinné na úřadech či v hromadné dopravě

Původně ministerstvo oznámilo, že roušky budou povinné i ve školách, obchodech, kadeřnictvích a provozovnách podobných služeb nebo restauracích. Hned následující den ale chystané předpisy změnilo.

Od začátku září tak bude nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst nově povinné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, budovách veřejných a správních orgánů, hromadné dopravě a při podzimních krajských a senátních volbách i ve volebních místnostech.

😷 Od zítřka si opět nasadíme roušky. pic.twitter.com/OHBkVyV0cU — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) August 31, 2020

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, roušky doporučujeme,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová.

„Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC),“ upozornilo ministerstvo zdravotnictví.