Není vhodné, aby s platy politiků nakládala vláda, míní Pikal. Podle Nachera by měly být vázané na HDP

„Když se přidá pracovníkům ve státních službách, když se jedná o lékaře nebo učitele, vede to ke zvýšení platů politiků. Není to přitom navázáno na to, jak se daří v soukromé sféře, to je podle mě problém,“ domnívá se Pikal.

„V současné chvíli vlastně reagujeme na to, že paní ministryně Maláčová přišla s tím, že by to navázala na minimální mzdu. Podle nás jde o naprosto absurdní konstrukci, protože minimální mzdu určuje vláda. Znamená to, že by vláda mohla nakládat přímo s platy všech politiků, což není vhodná konstrukce,“ uvedl Pikal, který odmítl, že by jejich požadavek měl něco společného s nadcházejícími volbami.

Podle něj by navrhovaný koncept vedl k tomu, že jakákoliv diskuse o změně minimální mzdy by současně nutně byla diskusí o změně platů politiků, a tím by se to velmi zkomplikovalo.

Navázání platů politiků na HDP

„Jak říkal onehdá Zdeněk Pohlreich. Když kuchaři nevědí, tak tam hodí sýr. Já mám pocit, že u politiků, když nevědí, a je to zejména před volbami, hodí tam zmrazení platů,“ podotkl k načasování návrhu člen hospodářského výboru sněmovny Patrik Nacher (za ANO).

„Já jsem přišel asi před třemi měsíci s návrhem, aby platy politiků byly navázány na hrubý domácí produkt (HDP)… to znamená, roste-li HDP, porostou platy, pokud HDP klesne, což se teď očividně meziročně stane, klesnou – nikoliv zmrazí – i platy politiků,“ uvedl Nacher s tím, že podle jeho návrhu by tak platy nebyly přímo v rukou politiků.

Návrh Pirátů však bude Nacher podle svých slov podporovat. „Proto nerozumím tomu, proč s tím Piráti přišli teď, protože já jsem se domlouval i s předsedou klubu Jakubem Michálkem, že to předložíme spolu. To znamená, že to bude navázáno na nějakou veličinu, kterou ten politik může ovlivnit tím, jaké zákony schvaluje, ale ne přímo,“ vysvětlil.