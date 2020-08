Zemřel válečný veterán Viktor Wellemín. Bojoval proti Němcům u Tobrúku i ve Francii

Viktor Wellemín se narodil v roce 1923 v Praze do židovské rodiny. Po začátku války se mu podařilo dostat z okupovaných českých zemí do Palestiny, kde vstoupil do exilové československé armády.

Bojoval u Haify i u Tobruku a na podzim 1944 se zúčastnil obléhání Dunkerque, kde se opevnily odříznuté německé jednotky. Bitvu, která byla pro československé vojáky úspěšná, sotva přežil – utrpěl těžká zranění, když šlápl na minu.