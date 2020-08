Češi cestují více než sousedé, letos si oblíbili vlaky do Chorvatska

Cesta vlakem k jižnímu moři představuje hit letošního léta. Jednosměrná jízdenka i s lůžkem stojí kolem osmi set korun a 520 míst v soupravě bývá často vyprodaných. Dle stevardů hodně cestují mladé rodiny s dětmi.

„I pro nás je to celkem překvapení, protože jsme dosud nikdy u zájmu o novou linku RegioJetu nezažili, že by se nové spoje vyprodávaly tak rychle,“ vysvětlil Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti RegioJet, která vlaky do Chorvatska vypravuje.

Firma původně chtěla jezdit jen třikrát týdně, kvůli velkému zájmu ale začala jezdit denně a během prázdnin si do Česka přivezla dvacet dva dalších ojetých vozů z Německa. Zájem Čechů o cestování do zahraničí neslábne.

RegioJet počítá s tím, že bude vlaky do Chorvatska vypravovat až do konce září. A ani čerstvé pochybnosti ohledně Chorvatska na tom podle dopravce nic nemění. A podobné je to zatím i se zájezdy do Španělska, vůči němuž už české úřady přístup zpřísnily. Kdo se ze země vrátí od 24. srpna, bude muset předložit negativní test na covid nebo jít do karantény.

Žádná masivní storna zájezdů kvůli tomu ale cestovní kanceláře zatím nezaznamenaly. Lidé se podle nich pandemii přizpůsobují jinak – s výběrem čekají do poslední chvíle.

Neodrazuje ani karanténa

Vedení pražského letiště odhaduje, že za červenec odbavilo 220 tisíc cestujících. Oproti stejnému měsíci loňského roku je to jenom devítina, přesto je znát, že letiště ožívá.

„Když to srovnáme i s ostatními zeměmi v našem regionu, ať už jde o Polsko nebo Maďarsko, tak tam přece jenom ten náběh byl pomalejší. Tamním lidem déle trvalo, než začali cestovat,“ popsal současný trend mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Právě speciální lety k moři – pokud je společnosti vypraví – jsou v současnosti tak plné, jako kdyby žádná koronavirová krize ani nebyla. Data velkých cestovních kanceláří, které reprezentují asi třetinu trhu, uvádějí za červenec obsazenost letadel 95 procent.